Demain Nous Appartient spoiler : Marianne retrouve le père d’Ellie ! (vidéo épisode du 3 septembre)

Demain nous appartient spoiler – Ellie est arrivée à Sète convaincue que Sébastien est son père biologique dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mais Ellie fait erreur et dans quelques jours, après avoir mené sa petite enquête, Marianne pense avoir retrouvé le père biologique d’Ellie !











Selon Marianne, il s’agirait de… Samuel ! Mais avant de donner son nom et de le présenter à Ellie, elle compte s’occuper de faire un test de paternité. Elle explique à l’adolescente qu’elle lui en a déjà parlé mais il faut qu’il encaisse la nouvelle, elle attend qu’il revienne vers elle…

Samuel est-il bien le père d’Ellie ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2023 du 3 septembre 2025 : Ellie serait la fille de Samuel

