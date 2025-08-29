N’oubliez pas les paroles du 29 août : Morgane désormais aux portes des masters !



N’oubliez pas les paroles du vendredi 29 août 2025, 42 victoires pour Morgane

Dans le détail ce vendredi soir, Morgane a remporté 1.000 euros sur la première émission et la belle somme de 10.000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 174.000 euros de gains en 42 victoires et pourrait intégrer les masters dès samedi soir !

N’oubliez pas les paroles du 29 août, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.