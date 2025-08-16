Le Grand Concours du 16 août : et le gagnant est...



« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 16 août 2025 ? – Alors que ce soir TF1 rediffusait un ancien numéro du « Grand Concours » sur TF1, c’est Yoann Riou et Valérie Damidot qui ont remporté la victoire.











En effet, à l’issue d’une finale très serrée face à Tareek, Valérie Damidot et Yoann Riou ont fini à égalité et ont choisi de partager le trophée !

Il s’agissait d’un numéro initialement diffusé le 30 août 2024.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur myTF1.



Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.