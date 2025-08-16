Le Grand Concours du 16 août : et le gagnant est…

Par /

Publicité

« Le Grand Concours » qui a gagné l’émission du 16 août 2025 ? – Alors que ce soir TF1 rediffusait un ancien numéro du « Grand Concours » sur TF1, c’est Yoann Riou et Valérie Damidot qui ont remporté la victoire.


Le Grand Concours du 16 août : et le gagnant est...
Capture TF1


Publicité

En effet, à l’issue d’une finale très serrée face à Tareek, Valérie Damidot et Yoann Riou ont fini à égalité et ont choisi de partager le trophée !

Il s’agissait d’un numéro initialement diffusé le 30 août 2024.

Et si vous avez manqué l’émission, sachez qu’elle est déjà dispo en replay sur myTF1.


Publicité

Quant à Arthur, il vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau Grand Concours.

A LIRE AUSSI
Fort Boyard : quels gains pour l’équipe d’Elodie Gossuin ? (résumé émission 7 du 16 août 2025)
Fort Boyard : quels gains pour l’équipe d'Elodie Gossuin ? (résumé émission 7 du 16 août 2025)
N’oubliez pas les paroles du 16 août : Morgane passe un nouveau cap
N'oubliez pas les paroles du 16 août : Morgane passe un nouveau cap
50mn Inside du 16 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 16 août 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Grands reportages du 16 août 2025 : sommaire et reportages
Grands reportages du 16 août 2025 : sommaire et reportages


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut