Fort Boyard : quels gains pour l’équipe d’Elodie Gossuin ? (résumé émission 7 du 16 août 2025)

Fort Boyard, résumé, mot code, et gains de l’équipe du 16 août 2025 – C’est parti pour le septième numéro de la saison 2025 de Fort Boyard. Ce soir le Père Fouras recevait Houcine Camara, Elodie Gossuin, Julia Martin, Jungeli, Dounia Coesens, Pierre-Yves Bon.











A l’issue des épreuves et des aventures, l’équipe a pu ouvrir 3 indices : CRIME, MÉNAGE, CONCERT. Ils ont rapidement trouvé le mot code : SCÈNE.

Ils ont récolté les précieux boyards et le verdict tombe : ils ont remporté 17.150 euros au profit de l’association UNICEF. L’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, œuvre à la protection des droits de chaque enfant dans le monde, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables et marginalisés. Présente dans 190 pays et territoires, l’organisation travaille main dans la main avec ses partenaires pour transformer cet engagement en actions concrètes, afin de permettre à chaque enfant de grandir, de s’épanouir et de réaliser pleinement son potentiel.

Fort Boyard du 16 août, le replay

Si vous avez manqué ce 7ème numéro de Fort Boyard ce samedi 16 août, sachez qu’il sera rapidement disponible en replay streaming gratuit sur France.TV durant 7 jours encore en cliquant ici.



