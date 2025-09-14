Audiences 13 septembre 2025 : « Meurtres à Arles » leader, lancement réussi pour « Intuition »



Audiences 13 septembre 2025 – Même en rediffusion, c’est France 3 qui est une nouvelle fois arrivé en tête des audiences samedi soir avec le téléfilm « Meurtres à Arles », qui a rassemblé 3,02 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est devant TF1 avec la suite de la saison de The Voice Kids, qui a réuni 2,80 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.







Audiences 13 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec son nouveau jeu inédit « Intuition », présenté par Cyril Féraud, qui a intéressé 2,18 millions de téléspectateurs pour 14,2% de pda.

M6 suit avec l’épisode 3 de la saison 5 des « Traîtres », qui a été suivi par 1,18 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda. Le programme perd encore des téléspectateurs.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,08 million de téléspectateurs pour 6,5% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie