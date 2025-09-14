Sept à huit du 14 septembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 14 septembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 14 septembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Les coulisses du plus petit tribunal de France à Mende en Lozère : 8 magistrats sur tous les fronts.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé à Delphine Jubillar ? A quelques jours du procès de son mari, Cédric, témoignages et documents inédits.

🔵 Et Omar Sy se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Le comédien réagit pour la première fois à la polémique qui l’a visé cet été. Il est parti s’installer à Los Angeles, en Californie, il y a 14 ans maintenant. Face aux écueils de la célébrité, dans le film « French Lover » comme dans la vie, son équilibre, c’est la femme qu’il aime.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 14 septembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.