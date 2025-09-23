Audiences 22 septembre 2025 : « Alice Nevers » devant « L’amour est dans le pré »



Audiences 22 septembre 2025 – Retour réussi pour « Alice Nevers » ! L’épisode évènement diffusé hier soir a permis à TF1 de prendre la tête des audiences avec 3,34 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.





C’est devant M6 avec l’épisode 5 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,02 millions de téléspectateurs pour 15% de pda.







Audiences 22 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « La vallée fracturée », qui a attiré 2,08 millions de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « Le sixième enfant », qui a réuni 1,03 million de téléspectateurs pour 5,3% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie