Audiences 22 septembre 2025 : « Alice Nevers » devant « L’amour est dans le pré »

Par /

Publicité

Audiences 22 septembre 2025 – Retour réussi pour « Alice Nevers » ! L’épisode évènement diffusé hier soir a permis à TF1 de prendre la tête des audiences avec 3,34 millions de téléspectateurs pour 16,5% de pda.


C’est devant M6 avec l’épisode 5 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,02 millions de téléspectateurs pour 15% de pda.

Audiences 22 septembre 2025 : « Alice Nevers » devant « L’amour est dans le pré »
Capture TF1


Publicité

Audiences 22 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la série inédite « La vallée fracturée », qui a attiré 2,08 millions de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

France 3 suit avec le film inédit « Le sixième enfant », qui a réuni 1,03 million de téléspectateurs pour 5,3% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Mission travaux : ma maison est un chantier » : la nouvelle émission ce soir sur M6 (23 septembre 2025)
« Mission travaux : ma maison est un chantier » : la nouvelle émission ce soir sur M6 (23 septembre 2025)
« S.W.A.T. » du 23 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1
« S.W.A.T. » du 23 septembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1
« Qui a coulé le Rainbow Warrior ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (23 septembre 2025)
« Qui a coulé le Rainbow Warrior ? » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (23 septembre 2025)
M6 déprogramme « Nouveau Jour » dès ce mardi 23 septembre !
M6 déprogramme "Nouveau Jour" dès ce mardi 23 septembre !


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut