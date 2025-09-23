Audiences talks du 22 septembre 2025 : Quotidien en forme et devant « Tout beau, tout n9uf »



Publicité





Audiences talks du lundi 22 septembre 2025 – Les talks du soir ont encore une fois rythmé l’access ce lundi 22 septembre, avec un duel désormais bien installé entre Yann Barthès sur TMC et Cyril Hanouna sur W9, tandis qu’Anne-Élisabeth Lemoine continue de rassembler un public fidèle sur France 5.











Publicité





Sur TMC, Quotidien a confirmé sa position de leader. La première partie de l’émission, proposée entre 19h21 et 20h08, a attiré 912.000 téléspectateurs, soit 5,4 % du public. Le programme a ensuite progressé pour réunir 1,17 million de fidèles entre 20h09 et 21h00 (5,7 %). La troisième partie, diffusée juste après 21 heures, a atteint son pic avec 1,79 million de personnes devant leur écran, représentant 8,6 % de part d’audience.

Face à lui, Cyril Hanouna reste derrière avec son talk « Tout beau, tout n9uf », lancé fin août sur W9. La première partie a fédéré 975.000 téléspectateurs entre 19h46 et 20h14 (5,2 %), avant de progresser à 1,06 million entre 20h19 et 21h01 (5,2 %). Enfin, le bloc proposé après 21 heures a rassemblé 1,46 million de curieux, soit 7,1 % du public. Des scores solides qui montrent que l’émission trouve son public, même si Quotidien reste devant et le distance après 21 heures.

De son côté, « C à vous » a confirmé sa bonne santé sur France 5. Le rendez-vous principal d’Anne-Élisabeth Lemoine, diffusé de 18h57 à 19h51, a réuni 1,08 million de personnes (7 % de PDA). La première partie de C à vous, la suite, proposée entre 20h03 et 20h43, a attiré 691.000 téléspectateurs (3,4 %), avant une belle remontée dans la seconde partie entre 20h43 et 21h04, suivie par 1,07 million de fidèles (5,2 %).



Publicité



