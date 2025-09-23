La stagiaire du 23 septembre : votre épisode inédit ce soir (saison 10)



Publicité





La stagiaire du 23 septembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 10 inédite de votre série « La stagiaire ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 5.





Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





La stagiaire du 23 septembre 2025 : votre épisode ce soir

Épisode 5 – Un poids très lourd

Une villa somptueuse, une famille aisée, des secrets bien gardés… Constance et Boris devront démêler les non-dits pour identifier l’assassin du fils aîné de Serge Lafont, puissant patron d’une société de transport. Pendant ce temps, Barth et Constance mettent au jour des révélations compromettantes au sujet de Lola, tandis que Boris tente de renouer le dialogue avec Solène, qui reste distante.

La stagiaire, rappel de la présentation de la saison 10

Les Meyer n’ont finalement pas posé leurs valises en Espagne. Mais depuis le départ des enfants, leur maison, Les Tamaris, résonne du vide laissé derrière eux…

Constance retrouve sa place au palais, tandis que Boris, débordé par sa vie de « slasheur », s’efforce de concilier son rôle de juge avec sa carrière d’écrivain.

De son côté, Barth cherche un nouveau sens à sa vie et, après sa rencontre avec Lola, une jeune sans-abri, il décide de tout faire pour l’aider.

Quant à Quiring, il se réinvente à l’université, porté par une passion pour la transmission… parfois un peu trop envahissante.

Au milieu de tout cela, les enquêtes reprennent et entraînent Constance et Boris dans des univers aussi variés que l’adoption, le transport routier, ou encore l’entourage d’un membre du palais !



Publicité





La stagiaire saison 9, le casting

Avec Michèle Bernier (Constance Meyer), Antoine Hamel (Boris Delcourt), Philippe Lelièvre (Barth Meyer), Nicolas Marié (Vladimir Quiring), Géraldine Loup (Fanny Pelletier), Soraya Garlenq (Nadia Saïdi), Clément Moreau (Antoine Meyer), Cyrielle Voguet (Solène), Jeanne Lambert (Alice Meyer), Jérémie Poppe (Ludo)