Audiences 28 septembre 2025 : « Retour chez ma mère » en tête devant « Brokenwood »

Audiences 28 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film « Retour chez ma mère », qui a intéressé 2,83 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.





C’est devant France 3 avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,47 millions de téléspectateurs pour 13,9% de pda.







Audiences 28 septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec la rediffusion du film « Quantum of Solace », qui a été suivi par 2,11 millions de téléspectateurs pour 12,1% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,60 million de téléspectateurs pour 9,7% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie