« Montmartre » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (29 septembre 2025)

Montmartre, vos épisodes inédits du lundi 29 septembre 2025 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Montmartre » avec Alice Dufour, Claire Romain, Hugo Becker, Mikaël Mittelstadt, ou encore Benjamin Baroche. Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Montmartre » du 29 septembre 2025, vos épisodes

Épisode 1 : Céleste, danseuse de cancan dans un cabaret de Montmartre, n’a qu’une idée en tête : retrouver son frère et sa sœur, arrachés à elle le jour où leur père fut assassiné sous leurs yeux. Au même moment, Arsène, brillant ingénieur, est confronté à un mariage imposé, tandis que Rose, blanchisseuse pleine de rêves, tombe sous l’emprise de l’homme qu’elle aime.

Épisode 2 : Céleste se bat de toutes ses forces pour sauver Rose, gravement atteinte. De son côté, Arsène doit affronter de violentes tensions familiales, jusqu’au jour où une lettre énigmatique vient ébranler toutes ses certitudes. Mais après un numéro audacieux à l’Éléphant Rose, Céleste se retrouve menacée et s’interroge : sa célébrité soudaine vaut-elle vraiment le prix de son bonheur retrouvé ?



Personnages et interprètes

Avec : Alice Dufour (Céleste), Victor Meutelet (Arsène), Claire Romain (Rose), Hugo Becker (Léon), Pablo Pauly (Youri), Thibault de Montalembert (Juge Rochefort), Cristiana Reali (Comtesse Ismerie), Mikaël Mittelstadt (Charles), Axel Mandron (Octave), Roxane Turmel (Madeleine), Clément Moreau (Georges), Nicolas Martinez (Ernest), Sylvie Debrun (Manon), etc.

Et avec la participation de : Mathilde Seigner (Augustine), Valérie Karsenti (Sarah Bernhardt), Benjamin Baroche (Maurice Larcourt)

VIDÉO bande-annonce