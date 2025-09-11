Audiences talks du 10 septembre 2025 : record pour Quotidien, Cyril Hanouna remonte



Audiences talks du mercredi 10 septembre 2025 – Hier soir, le duel entre Yann Barthès et Cyril Hanouna s'est poursuivi avec des performances en demi-teinte pour W9, tandis que TMC franchit un nouveau cap.











🔹 TMC et Quotidien confirment leur dynamisme. La première partie (19h19-20h06) a réuni 905.000 téléspectateurs (5,4% de PDA), la deuxième (20h12-21h02) 1,25 million (6,2%), avant un pic sur la tranche principale (21h02-21h17) avec 2,06 millions de fidèles et 10,5% de PDA. Il s’agit d’une nette progression et d’un record depuis la rentrée, montrant l’attractivité du talk de Yann Barthès.

🔹 W9 et « Tout beau, tout n9uf » remontent mais peinent à suivre la cadence. La première partie (19h45-20h06) a rassemblé 934.000 téléspectateurs (5,1%), la deuxième partie (20h12-21h00) 936.000 (4,7%), avant que la tranche principale (21h00-21h15) ne parvienne à 1,43 million de curieux (7,3%). Cyril Hanouna conserve un public fidèle, mais la progression de TMC accentue l’écart.

🔹 France 5 continue de tirer son épingle du jeu. « C à vous » a convaincu 1,24 million de téléspectateurs (8,2%) en début de soirée, puis C à vous, la suite a rassemblé 703.000 personnes (3,5%) de 20h03 à 20h45 et 1,11 million (5,6%) sur le segment suivant. La chaîne confirme sa stabilité et son public régulier.



