Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2025, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il a pour thème « Pervers narcissique : comment ont-elles réussi à sortir des griffes de ce manipulateur ? ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2025 à 13h55 « Pervers narcissique : comment ont-elles réussi à sortir des griffes de ce manipulateur ? » (inédit)

Isabelle a vécu une relation toxique avec un pervers narcissique qui l’a profondément brisée psychologiquement. Derrière son masque d’homme attentionné et serviable, il se révélait cruel et destructeur dans l’intimité, la rabaissant continuellement. Peu à peu, il l’a coupée de ses proches, allant jusqu’à l’éloigner de sa sœur jumelle. Épuisée et désespérée, Isabelle en est venue à envisager l’impensable : mettre fin à ses jours.

Et à 15h05 : « Otages pendant de longs mois à l’étranger : comment ont-ils trouvé la force de tenir ? » (rediffusion)

Dans cet épisode de Ça commence aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit deux hommes dont les visages ont marqué l’actualité : Bernard et Olivier, anciens otages à l’étranger. En vacances en Iran, Bernard a été arrêté arbitrairement le 3 octobre 2022 et a passé sept mois d’enfer dans le tristement célèbre “Bloc de Satan” avant d’être libéré le 12 mai 2023. De son côté, le journaliste Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril 2021 au Mali par une branche d’Al-Qaïda et retenu en captivité dans le désert du Sahel pendant 711 jours. Grâce à son regard de reporter et à l’espoir constant de retrouver les siens, il a tenu jusqu’à sa libération, le 20 mars 2023.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 11 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.