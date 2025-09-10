Audiences 9 septembre 2025 : le foot devant « La stagiaire », énorme flop pour France 2

Audiences 9 septembre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec le match de football France / Islande. La victoire des Bleus a été suivie par 5,46 millions de téléspectateurs pour 29,9% de pda.


C’est devant France 3 avec la nouvelle saison inédite de la série « La stagiaire », qui a captivé 4,07 millions de téléspectateurs pour 21,3% de pda.

Audiences 9 septembre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec un numéro inédit de « A quel prix ? », qui a captivé 1,43 millions de téléspectateurs pour 7,5% de pda.

France 2 est très loin derrière et signe un énorme flop avec sa soirée inédite « J’ai pas les mots : 8 semaines pour sortir de l’illettrisme ». Malgré la présence de Kendji Girac, le programme n’a attiré que 596.000 téléspectateurs pour 3,5% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

