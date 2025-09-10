Demain Nous Appartient spoiler : Sara fait une découverte choc sur Roxane (vidéo épisode du 15 septembre)



Demain nous appartient spoiler – Sara va faire une découverte choc sur Roxane dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, elle va découvrir que Roxane a un deuxième téléphone et qu’elle échangeait des messages avec une autre femme, certainement sa maîtresse !











Sara est bouleversée et se confie à son meilleur ami, Bart. Il essaie de la réconforter et de temporiser : il n’imagine pas Roxane la tromper. Mais pour Sara, il n’y a pas d’autre explication…

Roxane a-t-elle vraiment trompé Sara ? Cette relation a-t-elle un lien avec le fait qu’elle ait été poignardée ?

