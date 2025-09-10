Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 1)



Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre 2025, éliminé – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 1 de la saison 14 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode, c’est Salimata qui a été éliminée.







Pour l’épreuve du classique revisité, les pâtissiers amateurs devaient revisiter la tarte aux pommes. C’est Victoria, Maamar et Pascale qui ont séduits Cyril et Mercotte tandis que Salimata, Mélody et Camille ont fait des flops.

Sur l’épreuve technique de Mercotte, les pâtissiers devaient reproduire le Petit-duc d’hospitalité, un gâteau qui était offert aux invités en signe d’hospitalité et de prospérité, symbolisant l’accueil chaleureux réservé aux convives. Camille a remporté l’épreuve, suivie de Seb. En bas de classement, on retrouve Pascale, avant-dernière, et Mélody, dernière.



Pour l’épreuve créative avec Yann Couvreur,

A l’issue de ces deux épreuves, Seb a été désigné Tablier Bleu.

Le Meilleur Pâtissier du 10 septembre : Salimata éliminée

Cyril et Mercotte ont du ensuite délibérer et ce n’était pas facile. Mélody et Salimata devaient s’affronter sur une ultime épreuve. Elles ont du faire un gâteau marbré et c’est finalement Mélody qui s’est qualifiée pour la semaine suivante. Salimata est éliminée mais rejoint le concours parallèle pour tenter de réintégrer la tente plus tard.

Rendez-vous le jeudi 17 septembre à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 2. Et si vous avez manqué l’épisode de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.