Un Si Grand Soleil du 11 septembre : Boris s’attaque à Elisabeth, Eve se fait voler (résumé épisode 1747 en avance)

Un si grand soleil du 11 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1747 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 11 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Boris est en voiture, le regard déterminé. Il retrouve Elisabeth chez L Cosmétiques et lui dit qu’elle a eu ce qu’elle voulait : sa mère est en prison par sa faute ! Elisabeth jure qu’elle n’a rien à voir avec l’incarcération de sa mère mais Boris dit être certain que c’est sa faute ! Elisabeth est choquée, Boris la menace : elle a intérêt à faire sortir sa mère de prison ! Elisabeth lui conseille de prendre quelques jours de repos, elle ne peut rien faire. Boris repart en lui disant « qu’elle l’aura voulu ».

Claudine appelle Cécile. Elle lui parle du harcèlement subit par Catherine en prison. Cécile assure que dès que sa plainte sera enregistrée, elle la fera placer à l’isolement. Claudine la remercie et lui demande des nouvelles de l’enquête au sujet des micros chez elle. Cécile dit ne pas avoir de nouvelles, Claudine assure que c’est important et que ça peut surement éluder beaucoup de choses.



Eve raccroche avec Eliott avant d’aller travailler. Manu lui demande comment il va, Eve sent que son fils lui manque. Manu comprend et dit qu’à sa place il n’aurait pas supporté.

Hugo joue du saxo quand Pablo le rejoint. C’est le grand jour : après les cours on va lui enlever son bracelet électronique. Hugo le félicite et Pablo souligne le fait qu’ils ne l’ont pas lâché. Il demande la maison demain soir pour inviter quelques potes. Ils acceptent, il promet que tout sera nickel.

Elisabeth est avec Muriel, elle lui parle des graves accusations de Boris. Elle demande l’avis de Muriel, elle lui assure qu’elle ne la croit pas capable de ça mais Boris va mal, elle s’inquiète. Elle promet de lui parler.

Claudine retrouve Catherine au parloir, elle a son argent. Catherine est bouleversée, sa co-détenue est folle et elle n’en dort pas la nuit. Claudine la rassure : elle a porté plainte contre elle et elle va être mise à l’isolement. Catherine craque, elle a l’impression que sa vie s’est arrêtée. Elle pleure, Claudine lui dit de ne pas perdre courage, toute sa famille la soutient et même Boris a changé de camps !

Au lycée, la directrice organise une réunion avec les profs. Il y a eu plusieurs vols ces derniers temps, elle invite tout le monde à la plus grande vigilance et à faire un rappel auprès des élèves. Elle veut éviter d’appeler la police, tous les profs ne sont pas d’accord. Au même moment, Pablo parle de sa fête à ses amis.

En prison, Catherine remet l’argent à sa co-détenue. Catherine est mal, elle pleure. Sa co-détenue lui dit qu’elles vont passer beaucoup de temps ensemble dans les années qui viennent, il pourrait se passer plein de choses…

Eve parle à Achille et Charlotte, elle semble chercher quelque chose partout et leur demande s’ils vont vu quelqu’un retourner dans la salle… Elle va en salle des profs et annonce qu’on a fouillé son sac : on a volé son portefeuille et un bracelet qu’elle devait faire réparer ! Eve n’a jamais vu ça en 20 ans d’enseignements.

Louis cuisine pour Marc avec les légumes moches. Louis parle à Marc de son article sur la guerre entre les Laumière et les Bastide. Louis dit qu’avec le comportement de Catherine quand elle était avec Laurine, il ne va pas pleurer sur son sort. Marc lui demande s’il sait comment va Laurine, Louis lui dit qu’il lui a laissé un message mais elle n’a pas répondu.

Elisabeth parle à Alain, elle lui explique que Boris a retourné sa veste. Elle hallucine du pouvoir de nuisance de Catherine même en prison. Elle parle du conseil d’administration du lendemain, elle va être seule contre tous. Alain pense qu’elle n’aurait jamais du travailler avec un Laumière.

Muriel parle à Boris, elle pense qu’il pousse un peu au sujet d’Elisabeth. Elle lui demande s’il a réfléchi à toutes les hypothèses. Boris est en colère, il dit à Muriel qu’elle est trop naïve. Muriel assure qu’Elisabeth est incapable d’avoir manigancé tout ça. Boris s’emporte violemment, il dit qu’il a compris dans quel camps elle est, il n’a plus rien à faire ici ! Il s’en va ! Quelqu’un semble l’observer à l’extérieur…

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.