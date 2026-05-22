Arthur Fils entretient le mystère à Roland-Garros, Amélie Mauresmo sort du silence

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À deux jours de son entrée en lice supposée face à Stan Wawrinka, l’inquiétude continue de grandir autour d’Arthur Fils. Ce vendredi encore, le numéro 1 français n’a pas été aperçu dans les allées de Roland-Garros, alimentant un peu plus les interrogations sur son état physique et sa participation au tournoi parisien.











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Depuis son abandon à Rome, alors qu’il était mené 4-0 face à Andrea Pellegrino, le joueur de 21 ans reste extrêmement discret. Malgré un message rassurant publié lundi sur Instagram, dans lequel il expliquait que les examens médicaux étaient revenus « rassurants », les signaux envoyés ces derniers jours ne cessent de semer le doute.

Après son absence remarquée lors d’un entraînement programmé mercredi et l’annulation de sa participation à la soirée « Gaël and Friends » organisée par Gaël Monfils jeudi soir, Arthur Fils n’était toujours pas visible Porte d’Auteuil ce vendredi.

Un entrainement ce vendredi à Jean Bouin

Selon plusieurs informations concordantes, le Français devait toutefois s’entraîner aujourd’hui à 16h, loin des regards, du côté de Jean Bouin, juste à côté du stade Roland-Garros. Une volonté claire de travailler à l’écart de l’agitation médiatique, alors que les spéculations autour d’un éventuel forfait de dernière minute se multiplient.



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Amélie Mauresmo s’exprime sur le mystère Arthur Fils

Interrogée par le journal L’Équipe sur cette discrétion inhabituelle, la directrice du tournoi Amélie Mauresmo a répondu avec bienveillance : « S’il ressent ce besoin‐là, et bien qu’il s’écoute. Il essaye des choses, il fait des choses. Il est forcément très attendu, mais je n’ai pas l’impression que ça lui pose réellement beaucoup de problèmes. »

Des propos qui laissent entendre qu’Arthur Fils traverse peut-être une période de gestion particulière, autant physique que mentale, à l’approche du plus grand rendez-vous de sa saison.

Le contexte reste en tout cas pesant pour le clan français. Le tirage au sort effectué jeudi lui a pourtant été favorable. Avant même un potentiel choc face à Alexander Zverev en 8ème, Arthur Fils doit déjà régler une question essentielle : sera-t-il en mesure de débuter le tournoi dimanche ?

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite. Mais à mesure que les heures passent sans apparition publique ni communication supplémentaire, le doute continue de s’installer autour de la présence du Français à Roland-Garros.