Les 12 coups de midi du 12 septembre : Patrice poursuit, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

Les 12 coups de midi du 12 septembre 2025, 4ème victoire de Patrice – Nouvelle victoire ce Patrice ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 12 septembre, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Patrice fait ainsi monter sa cagnotte à 7.000 euros de gains en 4 victoires. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a un nouvel indice : un bloc de pierre. Il s’ajoute aux autres indices : la Croisette à Cannes en photo de fond, un globe terrestre, un masque africain, et une amphore. Notez que cette étoile devait être entièrement dévoilée en fin de semaine prochaine.

Rappelons qu’on peut déjà vous dire qu’un taureau devrait prochainement apparaitre, il devrait s’agir de Pablo Picasso derrière cette étoile. Le masque africain fait référence à sa passion pour l’art africain, il en collectionnait.

Noms proposés pour cette étoile : Christian Clavier, Brigitte Bardot, Jean Dujardin, Catherine Deneuve



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 septembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+