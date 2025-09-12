Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025 : sommaire et extrait vidéo



Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit d’une spéciale « Les jours d’après » avec pour thème « Prêtes à tout pour leur enfant ».





Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025 à 13h55 « Les jours d’après : Prêtes à tout pour leur enfant » (inédit)

Maud lutte sans répit pour retrouver son fils, enlevé à l’âge de 5 ans par son père et retenu à Oman, au Moyen-Orient. Depuis trois ans, elle est prête à tout pour pouvoir à nouveau l’enlacer.

En mars 2023, Johannie était venue témoigner sur notre plateau au sujet de son enfant intersexe. Giusy est né dans un corps de petite fille, mais des examens hormonaux réalisés à ses 2 ans ont révélé qu’il était en réalité un garçon. Depuis, Johannie se bat pour faire reconnaître l’identité de son fils.



Et à 15h05 : « Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d’enfant ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert accueille sur son plateau quatre artistes qui ont su concrétiser leurs rêves d’enfant. Pour Samy Naceri, la télévision a été une révélation : il voulait devenir comédien et rêvait de partager l’affiche avec Belmondo, un parcours amorcé grâce à sa rencontre avec Luc Besson. Antony Colette, danseur professionnel et grand gagnant de la dernière saison de « Danse avec les stars », a puisé son inspiration directement dans l’émission qui l’a révélé, et une belle surprise l’attend aujourd’hui. Mélissa Da Costa, quant à elle, a toujours écrit mais n’imaginait pas pouvoir publier un jour ; c’est durant une période de chômage qu’elle s’est lancée dans la rédaction de son premier roman, amorçant ainsi une carrière d’autrice à succès. Enfin, Emmanuel Lenormand a suivi son rêve de spectacle en quittant sa Normandie natale pour Paris, où il est devenu metteur en scène et chorégraphe reconnu.

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 12 septembre 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

