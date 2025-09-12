Demain Nous Appartient du 12 septembre : Sara tombe de haut, Victoire fait un choix (résumé + vidéo épisode 2030 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 12 septembre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2030 de DNA – Grand moment d’émotion pour Aurore ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’elle imagine le pire, Aurore retrouve enfin William sain et sauf ! De son côté, Victoire fait une découverte troublante sur Samuel…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 12 septembre 2025 – résumé de l’épisode 2030

À la villa, Aurore est soulagée d’avoir retrouvé William, qui ne se souvient de rien après être sorti de l’immeuble de Nordine et Manon et s’être réveillé à la clinique.

Au commissariat, Victoire signale avoir vu une femme suspecte dans la chambre de Roxane… Les recherches n’aboutissent pas, mais les vidéos montrent Nathalie Cormiel, mère d’un enfant à la crèche avec Enora et suspectée de négligence par Roxane. Celle-ci a témoigné en faveur du père qui voulait la garde exclusive. Depuis le séisme, Nathalie Cormiel est introuvable et fait l’objet d’un avis de recherche.



Publicité





Sara, sur les conseils de Karim, prend une pause et va au Spoon. Elle apprend que son immeuble est déclaré en péril et Bart l’aide à déménager chez lui. En fouillant les affaires de Roxane, elle trouve un téléphone dans lequel Roxane a échangé de mystérieux messages, laissant à penser à un adultère…

À l’hôpital, Ellie remarque une tension entre Samuel et Marine. Samuel explique que leur relation n’est pas officielle, mais Ellie pressent qu’elle va évoluer. Victoire, de son côté, confie à Soraya qu’elle ne révélera pas la lettre à Samuel pour ne pas gâcher les choses.

Au lycée, Violette et Bastien rencontrent Marguerite, la nouvelle prof de physique, qui se fait passer pour une élève afin d’observer leurs comportements. Elle est en réalité prof remplaçante mais aussi la cousine de Raphaëlle Perraud.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Sara piège la maitresse de Roxane (vidéo épisode du 16 septembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 12 septembre – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.