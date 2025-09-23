N’oubliez pas les paroles du 23 septembre : Raffaella reste maestro sans briller



N’oubliez pas les paroles du 23 septembre 2025, 5ème victoire de Raffaella – Raffaella a signé deux nouvelles victoires, toujours sans briller, ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle ne totalise que 3.000 euros de gains en 5 victoires !











N’oubliez pas les paroles du mardi 23 septembre 2025, Raffaella devient maestro

Dans le détail ce mardi soir, Raffaella a gagné 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle sera de retour mercredi soir pour tenter d’enfin faire grimper ses gains !

N’oubliez pas les paroles du 23 septembre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.