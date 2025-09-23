Un Si Grand Soleil du 24 septembre : Pablo viré du lycée ! (résumé épisode 1756 en avance)



Un si grand soleil du 24 septembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1756 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 24 septembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elodie part faire la tournée des marchés tandis que Flore propose à Louis un week-end à Marseille avec Tiago. Il ne semble pas emballé, il dit qu’avec la sécheresse ce n’est pas le moment pour lui de partir. Flore est déçue, Ludo esquive. Il se tient le coeur et respire fort…

Au lycée, Pablo ouvre son casier et découvre la tablette. Achille fait remarquer que c’est celle d’Alexis. Ce dernier s’en prend à Pablo, qui assure qu’il vient de la trouver. Alexis ne le croit pas, ils se disputent et Chazal intervient. Il les emmène dans sa salle et accuse directement Pablo ! Il jure que ce n’est pas lui. Noura n’y croit pas, Charlotte pense qu’il a peut être volé d’autres personnes. Achille enfonce le clou, il dit que c’est un voleur et ils le savent tous ! Noura l’envoie balader. Chazal parle mal à Pablo et parle de son « pédigré », Pablo s’emporte et fait tomber l’ordinateur de Chazal, qui se brise.



A la ferme, Ludo se sent mal et fait un nouveau malaise. Axelle arrive à ce moment là. Il avoue avoir eu un gros coup de chaud. Elle lui demande si ça va mieux et avoue que ça fait bizarre de se retrouver tous les deux. Ludo l’embrasse !

La proviseure et Chazal viennent voir Pablo. Elle l’exclut temporairement du lycée et va appeler son père pour le prévenir. Pablo prévient Noura et lui jure qu’il n’a rien fait. Il a peur qu’on lui colle tous les vols sur le dos, Noura lui assure que ça va aller. Eve vient voir Pablo et le confronte : elle lui demande pourquoi il a volé tout le monde. Pablo comprend qu’elle aussi l’accuse.

Ludo et Axelle ont couché ensemble. Ils se disent que c’était super. Flore les surprend !

Hugo appelle Pablo, il lui assure qu’il a confiance en lui et qu’il le croira s’il lui dit qu’il n’a rien fait. Pablo assure que ce n’est pas lui, il pleure. Il ne sait pas comment la tablette est arrivée là. Concernant son prof, Pablo avoue avoir pété un cable quand il lui a parlé de son pédigré. Hugo lui dit qu’ils se retrouvent à la maison. Pendant ce temps là, Sabine défend Pablo auprès de la proviseure. Mais elle ne veut rien entendre et va convoquer un conseil de discipline.

Quand Ludo rentre, Flore a fait ses bagages. Elle lui dit qu’elle va à Marseille et elle annonce l’avoir vu avec Axelle dans le champs. Elle lui demande s’ils ont formé un groupe avec Elodie. Elle part en claquant la porte.

Dans le tram, Alexis est avec Charlotte et Achille et dit ne pas comprendre pour Pablo. Charlotte le défend, ça ne lui ressemble pas. Achille l’enfonce, il va jusqu’à dire que c’est grâce aux vols qu’il a payé les bouteilles de la soirée ! Charlotte l’envoie balader.

Pablo assure à Hugo et Sabine qu’il n’a rien fait. Pablo leur parle du discours d’Eve, Sabine est choqué. Pablo avoue avoir dérapé avec Chazal mais Hugo comprend avec sa remarque raciste. Sabine pense qu’il n’a pas voulu être raciste, elle n’avait pas vu la connotation raciste.

Elodie retrouve Ludo, qui lui avoue qu’il a dérapé avec Axelle et Flore les a vus. Elle est partie, il ne sait pas si elle va revenir. Elodie n’en revient pas, il gâche toutes ses relations. Il compare avec ce qu’elle a fait, Elodie dit que ça n’a rien à voir. Elle a décidé de quitter Elise.

