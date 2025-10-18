100% logique du 18 octobre : les invités de Cyril Féraud ce soir sur France 2



100% logique du 18 octobre 2025 – Ce samedi soir, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du jeu « 100% logique : la réponse est sous vos yeux ». Quels invités seront aux côtés des candidats ce soir ?





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







100% logique du 18 octobre, les invités de ce soir

Pour cette nouvelle édition, trois personnalités inédites relèveront le défi de la logique aux côtés de nos 100 candidats : Sheila, Nadia Roz et Tony Saint-Laurent.

100% logique, rappel de la présentation du jeu

Quel que soit son âge, son parcours ou son niveau de culture, tout le monde peut participer ! Un enfant de 8 ans a autant de chances de l’emporter qu’un adulte de 80 ans, car, pour chaque question, la réponse est littéralement « sous vos yeux »… encore faut-il savoir la repérer !



Cent candidats s’affrontent dans l’espoir d’aller le plus loin possible et de décrocher la cagnotte, qui peut atteindre jusqu’à 100 000 €. Les questions s’enchaînent, de la plus simple — celle à laquelle 95 % des Français trouvent la réponse — à la plus redoutable, à laquelle seuls 1 % d’entre eux parviennent à répondre.

Au début du jeu, chaque candidat repart avec 1 000 €. Mais attention : à la moindre erreur, il est éliminé et sa mise vient grossir la cagnotte commune. À la fin, le dernier — ou les derniers — encore en lice devront affronter la fameuse « question à 1 % » pour tenter de rafler l’intégralité de la somme !

Alors, qui saura éviter les pièges et triompher de l’ultime question ? Ce grand quiz mettra à l’épreuve la logique, le bon sens et la vivacité d’esprit de tous… y compris des téléspectateurs, qui pourront se challenger en famille !

Préparez vous pour un nouveau numéro de « 100% logique » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV