Star Academy 2025 : le lancement ce soir sur TF1 (18 octobre 2025)



Publicité





Star Academy 2025, lancement ce samedi 18 octobre 2025 sur TF1 – C’est ce samedi soir que Nikos Aliagas donnera le coup d’envoi de la saison 2025 de la Star Academy. Seize jeunes talents prometteurs ont décroché leur ticket pour rejoindre le mythique château de Dammarie-les-Lys. Leur point commun ? Une fibre artistique qu’ils devront perfectionner au fil de l’aventure. Semaine après semaine, ils relèveront de nombreux défis et devront repousser leurs limites pour espérer accéder à la grande finale.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy une nouvelle promo, de nouveaux professeurs

Ils ont entre 18 et 25 ans. Talentueux, passionnés et déterminés, ces jeunes artistes ont mérité leur place au sein du légendaire château de Dammarie-les-Lys.

Qui prendra la relève de Marine, la grande gagnante de la saison 2024, dont l’album est déjà disque d’or, et remportera à son tour un contrat d’enregistrement exclusif avec Sony Music Entertainment France, la production d’un premier album, ainsi qu’un chèque de 100 000 € ?

Le compte à rebours est lancé… et le rêve ne fait que commencer !



Publicité





Pour la quatrième année consécutive, Michael Goldman endosse le rôle de Directeur de la Star Academy. À ses côtés, une équipe pédagogique composée de cinq professeurs et deux répétitrices, enrichie cette saison par deux nouveaux visages parmi les enseignants.

👉 Jonathan JENVRIN assurera cette année les cours de danse. Danseur, chorégraphe et directeur artistique reconnu, il s’est imposé comme une référence dans le monde du spectacle grâce à sa maîtrise de la danse contemporaine, commerciale et urbaine. Fort d’une carrière internationale, il a collaboré avec Dua Lipa, Rihanna ou encore Kylie Minogue. Au château, Jonathan encouragera chaque élève à progresser selon sa personnalité et son niveau, et confiera chaque semaine un tableau chanté-dansé à l’un d’eux.

👉 PAPY, de son côté, sera le nouveau professeur de théâtre. Ancien directeur artistique de la compagnie Déclic Théâtre à Trappes pendant plus de vingt ans, il a contribué à révéler de grands noms de l’humour français tels que Jamel Debbouze, Arnaud Tsamère, Alban Ivanov ou Issa Doumbia. Depuis 2016, il collabore avec la Comédie-Française. Au château, il misera sur une approche fondée sur la bienveillance, l’écoute et le respect, faisant de l’improvisation à la fois un art et un outil d’épanouissement personnel.

Ces nouveaux professeurs rejoignent une équipe fidèle et exigeante, garante de l’excellence artistique de la Star Academy : Sofia MORGAVI, Marlène SCHAFF, Ladji DOUCOURÉ, Lucie BERNARDONI et Fanny DELAIGUE.

A 23H30, Star Academy l’arrivée au château

À l’issue du prime, Nikos Aliagas reviendra sur les prestations des académiciens aux côtés du corps professoral, pour un débrief riche en échanges et en émotions. Pendant ce temps, Karima Charni, en duplex depuis le bus, recueillera les premières réactions à chaud des élèves après cette soirée intense. Vous suivrez également leur arrivée au château et leurs premières impressions face à l’univers légendaire de la Star Academy !

Star Academy du 18 octobre 2025, la bande-annonce de l’émission

En vidéo, découvrez les images de la bande-annonce de cette première soirée de la Star Academy 2025.