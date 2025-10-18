« Meurtres à Meaux » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (18 octobre 2025)



Publicité





« Meurtres à Meaux » au programme TV du 18 octobre 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Meaux », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Julie Debazac (Demain nous appartient) et Moïse Santamaria (Un si grand soleil).





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Publicité





« Meurtres à Meaux » : l’histoire

Jean-Christophe Bellon, personnalité bien connue de Meaux et président de l’Amicale Mémorielle de la Grande Guerre, est retrouvé assassiné en plein cœur de la reconstitution de la Première Bataille de la Marne, un événement qu’il avait lui-même organisé. L’affaire est confiée au lieutenant Karine Lelièvre, bientôt contrainte de faire équipe avec le capitaine Isabelle Guercher, sa rivale de toujours.

Tandis que les tensions entre les deux enquêtrices s’exacerbent, l’enquête prend une tournure inattendue : le meurtre de Bellon semble intimement lié à un épisode douloureux de leur passé commun. Pour élucider cette affaire, elles devront non seulement affronter leurs propres démons, mais aussi s’enfoncer dans les coulisses du monde du rugby, où les secrets inavoués de Patrick Delmas refont peu à peu surface.



Publicité





Casting : interprètes et personnages

Avec : Carole Bianic (Karine), Julie Debazac (Isabelle), Moïse Santamaria (Christophe), Guillaume Arnault (Antoine), Cyril Lecomte (Bernard Chassagne), Grégoire Paturel (Théo), Delphine Rollin (Béatrice Bellon), Diane Robert (Cécile), Tom Novembre (l’armurier)