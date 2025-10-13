Audiences 12 octobre 2025 : « Retribution » en tête devant « Sur les chemins noirs »



Audiences 12 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Retribution », qui a intéressé 3,31 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est devant France 2 avec le film inédit « Sur les chemins noirs », qui a été suivi par 2,13 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.







Audiences 12 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,12 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,65 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie