Audiences 12 octobre 2025 : « Retribution » en tête devant « Sur les chemins noirs »

Par /

Publicité

Audiences 12 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Retribution », qui a intéressé 3,31 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.


C’est devant France 2 avec le film inédit « Sur les chemins noirs », qui a été suivi par 2,13 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

Audiences 12 octobre 2025 : « Retribution » en tête devant « Sur les chemins noirs »
Capture TF1


Publicité

Audiences 12 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un inédit de la série « Brokenwood », qui a réuni 2,12 millions de téléspectateurs pour 11,5% de pda.

M6 suit avec un numéro inédit de « Zone Interdite », qui a intéressé 1,65 million de téléspectateurs pour 9,8% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
« Morts au sommet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (13 octobre 2025)
« Morts au sommet » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (13 octobre 2025)
« Potiche » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (13 octobre)
« Potiche » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (13 octobre)
20h30 le dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
20h30 le dimanche du 12 octobre 2025 : les invités de Laurent Delahousse
Les Enfants de la Télé du 12 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?
Les Enfants de la Télé du 12 octobre 2025 : qui sont les invités de Faustine Bollaert ce dimanche soir sur France 2 ?


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut