L’amour est dans le pré du 13 octobre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 8)

L’amour est dans le pré du 13 octobre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la suite des séjours à la ferme.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







L’amour est dans le pré du 13 octobre, présentation de l’épisode 8

Ce soir, l’épopée sentimentale de nos agriculteurs continue. Lors des séjours à ferme, les certitudes de certains volent en éclats et des tensions apparaissent… Pour certains, les coups de coeur sont au rendez-vous.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 13 octobre, extrait



"Ça va être chaud !"

Dans l'Amour est dans le Pré, on se prend au jeu ! 💚#ADP, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/9fRwAuACZi — M6 (@M6) October 10, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

