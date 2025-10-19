Audiences 18 octobre 2025 : la Star Academy leader devant « 100% logique »

Par /

Publicité

Audiences 18 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 3,26 millions de téléspectateurs pour 18,1%


C’est devant France 2 avec un nouveau numéro de « 100% Logique », qui a réuni 2,89 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.

Audiences 18 octobre 2025 : la Star Academy leader devant « 100% logique »
Capture TF1


Publicité

Audiences 18 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Meaux », qui a rassemblé 2,79 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

M6 suit avec la nouvelle série « Matlock », qui a été suivie par 1,34 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.


Publicité

France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,11 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Sept à huit du 19 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
Sept à huit du 19 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1
« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » : le film inédit ce soir sur TF1 (19 octobre)
« Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » : l'histoire de votre film ce soir sur TF1 (19 octobre)
« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : le film ce soir sur France 2 (19 octobre 2025)
« Astérix et Obélix : au service de sa Majesté » : le film ce soir sur France 2 (19 octobre 2025)
Star Academy : l’aventure a débuté, qui sont les académiciens ? (résumé + replay prime 1 du 18 octobre 2025
Star Academy : l'aventure a débuté, qui sont les académiciens ? (résumé + replay prime 1 du 18 octobre 2025


Publicité


error: Content is protected !!
Retour en haut