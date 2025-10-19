Audiences 18 octobre 2025 : la Star Academy leader devant « 100% logique »



Audiences 18 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 3,26 millions de téléspectateurs pour 18,1%





C’est devant France 2 avec un nouveau numéro de « 100% Logique », qui a réuni 2,89 millions de téléspectateurs pour 17,9% de pda.







Audiences 18 octobre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du téléfilm « Meurtres à Meaux », qui a rassemblé 2,79 millions de téléspectateurs pour 15,9% de pda.

M6 suit avec la nouvelle série « Matlock », qui a été suivie par 1,34 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 1,11 million de téléspectateurs pour 6,3% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie