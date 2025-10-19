Sept à huit du 19 octobre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1



Sept à huit du 19 octobre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 19 octobre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 Le village des enfants placés : une nouvelle famille pour les protéger de leurs parents violents ou défaillants.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Les glaneurs, une vie de débrouille au milieu des champs.

🔵 Cédric Jubillar reconnu coupable du meurtre de sa femme. Le récit d’une intime conviction.

🔵 Et Isabelle Hupert se confie dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 19 octobre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.