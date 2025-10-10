Audiences talks du 9 octobre 2025 : Quotidien leader, record pour « Tout beau, tout n9uf »



Audiences talks du jeudi 9 octobre 2025 – Ce jeudi 9 octobre 2025, la bataille de l’access a une nouvelle fois été dominée par Yann Barthès sur TMC, tandis que Cyril Hanouna réalise un record d’audience depuis le lancement de son émission « Tout beau, tout n9uf » sur W9.











Sur TMC, « Quotidien » confirme son statut de leader incontesté. La première partie, diffusée entre 19h22 et 20h06, a réuni 952.000 téléspectateurs, soit 5,7 % de part d’audience. La deuxième partie (20h10-21h00) a rassemblé 1,13 million de fidèles (5,8 %), avant une belle montée en puissance entre 21h00 et 21h15, avec 2,01 millions de téléspectateurs, représentant 10,5 % du public. Des chiffres stables et solides pour TMC, qui continue de dominer la tranche horaire.

Mais la performance du jour est à mettre au crédit de Cyril Hanouna. Son talk « Tout beau, tout n9uf », diffusé sur W9, enregistre son meilleur score depuis son lancement. La première partie (19h46-20h09) a séduit 1,16 million de téléspectateurs (6,3 %), la deuxième (20h19-21h02) est montée à 1,31 million (6,7 %), avant d’atteindre un record sur la dernière partie, entre 21h02 et 21h17, avec 1,81 million de téléspectateurs, soit 9,5 % de part de marché. Une belle progression qui confirme l’intérêt grandissant du public pour cette nouvelle émission portée par l’animateur de Touche pas à mon poste.

Du côté de France 5, « C à vous » d’Anne-Élisabeth Lemoine est en léger retrait. Le magazine, diffusé entre 18h57 et 19h50, a réuni 900.000 téléspectateurs, soit 6,1 % de part d’audience. « C à vous, la suite », en deux parties, a rassemblé 541.000 curieux (2,8 %) entre 20h03 et 20h45, avant de remonter à 923.000 (4,7 %) jusqu’à 21h03.



Source chiffres audiences : Médiamétrie