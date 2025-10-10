Audiences 9 octobre 2025 : « Enquête en famille » leader, flop pour Robert Badinter sur France 2

Audiences 9 octobre 2025 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences jeudi soir avec la série « Enquête en famille », qui a convaincu 3,18 millions de téléspectateurs pour 18% de pda. C’est en baisse par rapport au lancement le jeudi précédent.


C’est loin devant France 3 avec la rediffusion d’un épisode de « Prière d’enquêter », qui a réuni 1,90 million de téléspectateurs pour 11,2% pda.

Audiences 9 octobre 2025 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’épisode 5 de la saison du « Meilleur pâtissier », qui a captivé 1,07 million de téléspectateurs pour 9,3% de pda. C’est le plus faible score de la saison.

Flop pour France 2 avec le documentaire inédit « Robert Badinter, la vie avant tout », qui n’a rassemblé que 957.000 téléspectateurs pour 5,8% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

