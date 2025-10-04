Demain Nous Appartient spoilers : Bart fait une découverte, un départ, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 octobre 2025)



Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 octobre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien sétois « Demain nous appartient » ? Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête sur l’incendie. Alors que la police soupçonne Erica, Bart va faire une découverte troublante dans la rue… Il surprend Laurie en pleine dispute avec un homme.

Pendant ce temps là, François quitte Sète pour plusieurs mois. Adam décide de prendre soin de sa mère.

A l’hôpital Saint-Clair, Marianne tombe des nues quand Christelle lui annonce qu’elle démissionne. Elle veut travailler aux Halles ! Et Noor recroise Romain…



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 octobre 2025

Lundi 6 octobre 2025 (épisode 2046) : Erica perd patience quand elle est suspectée par la police. Jordan prend un malin plaisir à mettre Noor dans l’embarras. François décide de quitter Sète pour quelques mois.

Mardi 7 octobre 2025 (épisodes 2047) : Bart surprend Laurie, se disputant avec un homme qu’elle semble connaître. Le mensonge initié par Noor prend des proportions démesurées. Christelle postule pour travailler aux Halles.

Mercredi 8 octobre 2025 (épisode 2048) : Bastien ne supporte plus Marceau et s’attire des ennuis. Après le départ de François, Adam prend soin de sa mère. Marianne se ferme complètement lorsque Christelle annonce sa décision.

Jeudi 9 octobre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 10 octobre 2025 (épisode 2049) : Bart est déterminé à briser la glace avec Marceau. Noor croise à nouveau Romain, pour qui elle avait eu un crush. La robe de Marguerite peine à convaincre Chloé et Raphaëlle.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 6 au 10 octobre 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…