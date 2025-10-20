

20h30 le samedi du 4 octobre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





« 20h30 le samedi » du 4 octobre 2025 : La réclame des femmes

Il s’agit d’une publicité pour un savon qui a marqué les esprits. Bien qu’elle remonte à plus de vingt ans, elle a constitué une véritable révolution dans le paysage publicitaire : pour la première fois, une marque de cosmétiques choisissait de représenter des femmes dans toute leur diversité, avec des morphologies et des corps différents.

De l’emblématique slogan émancipateur des années 1970, « Parce que je le vaux bien », au choc du provocateur « Demain, j’enlève le bas » en 1981, l’image des femmes dans la publicité a toujours reflété l’air du temps. Plus récemment, aux États-Unis, la controverse suscitée par une campagne de jeans portée par l’actrice Sydney Sweeney illustre bien la façon dont ce miroir continue d’évoluer aujourd’hui.



