Tous en cuisine du 4 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Tous en cuisine du 4 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Amandine Petit.





Tous en cuisine du 4 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir

Plat : poule au pot, sauce poulette et riz pilaf

Pour la poule au pot :

1 poulet fermier de 1,2 kg

4 carottes épluchées et coupées en tronçons

4 poireaux coupés en tronçons

4 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux

1 oignon piqué de 2 clous de girofle

2 branches de céleri coupées en tronçons

1 bouquet garni

1 cuil. à soupe de graisse de canard

Sel et poivre du moulin



Pour la sauce poulette :

½ litre de bouillon de cuisson de la poule

100 g de crème fraîche

1 cuil. à soupe de farine

1 cuil. à soupe de beurre

Le jus d’1 citron jaune

Pour le riz pilaf :

1 oignon épluché et ciselé finement

1 cuil. à soupe de beurre demi-sel

1 cuil. à soupe d’huile d’olive

280 g de riz long

10 cl de vin blanc sec

60 cl d’eau chaude

2 branches de thym frais

1 feuille de laurier

Dessert : tarte aux noix

1 rouleau de pâte sucrée, foncée dans un plat à tarte puis cuite à blanc (20 minutes à 180 °C)

150 g de cerneaux de noix torréfiés et concassés

15 g de sucre en poudre

2 œufs

80 g de sucre roux

20 g de beurre pommade

1 cuil. à soupe de farine

La pulpe d’1 gousse de vanille

Le saviez-vous ?

– Le neuvième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.

Instructions, marche à suivre

