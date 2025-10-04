Tous en cuisine du 4 octobre 2025 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

Publicité
Tous en cuisine du 4 octobre 2025 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce samedi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de la version hebdomadaire de « Tous en cuisine ». Aujourd’hui, Cyril cuisinera avec Jérôme Anthony et leur invitée du jour : Amandine Petit.
Une émission à suivre dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+
Tous en cuisine du 4 octobre 2025 : les recettes de Cyril Lignac ce soir
Plat : poule au pot, sauce poulette et riz pilaf
Pour la poule au pot :
1 poulet fermier de 1,2 kg
4 carottes épluchées et coupées en tronçons
4 poireaux coupés en tronçons
4 pommes de terre épluchées et coupées en morceaux
1 oignon piqué de 2 clous de girofle
2 branches de céleri coupées en tronçons
1 bouquet garni
1 cuil. à soupe de graisse de canard
Sel et poivre du moulin
Pour la sauce poulette :
½ litre de bouillon de cuisson de la poule
100 g de crème fraîche
1 cuil. à soupe de farine
1 cuil. à soupe de beurre
Le jus d’1 citron jaune
Pour le riz pilaf :
1 oignon épluché et ciselé finement
1 cuil. à soupe de beurre demi-sel
1 cuil. à soupe d’huile d’olive
280 g de riz long
10 cl de vin blanc sec
60 cl d’eau chaude
2 branches de thym frais
1 feuille de laurier
Dessert : tarte aux noix
1 rouleau de pâte sucrée, foncée dans un plat à tarte puis cuite à blanc (20 minutes à 180 °C)
150 g de cerneaux de noix torréfiés et concassés
15 g de sucre en poudre
2 œufs
80 g de sucre roux
20 g de beurre pommade
1 cuil. à soupe de farine
La pulpe d’1 gousse de vanille
Le saviez-vous ?
Le neuvième livre inspiré des recettes de l'émission, intitulé « Fait maison n°9 », est désormais disponible sur Amazon.
Instructions, marche à suivre
Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur M6+ dès 18h30.