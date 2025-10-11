Les 12 coups de midi du 11 octobre : Cyprien fait fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 11 octobre 2025, 23ème victoire de Cyprien – Cyprien a fait fort ce samedi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé un Coup de Maître à 20.000 euros et s’impose comme un grand Maître de Midi, sans conteste le meilleur depuis Emilien.











Les 12 coups de midi du 11 octobre, Pierre Niney sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait grimper sa jolie cagnotte au total de 115.938 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une rose. Il s’ajoute aux précédents : la place Vendôme à Paris en photo de fond et un mètre de couturier. Cyprien a proposé Pierre Niney ce samedi mais c’est raté.

Qui est donc derrière cette étoile ? Chez Stars-Actu, on pense qu’il pourrait s’agir de Louis Vuitton. En effet, un tambour va bientôt apparaitre en nouvel indice et la montre Tambour est une création emblématique de Louis Vuitton. La marque possède une Maison Place Vendôme à Paris — en plus d’être évidemment une grande maison de couture / mode (d’où le « mètre de couturier »).

Noms déjà proposés pour cette étoile : Marsupilami, Pedro Pascal, Napoléon, Coco Chanel, Henri Salvador, Catherine Deneuve, Christian Dior, Pierre Niney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 11 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+