Reportages découverte du 11 octobre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 11 octobre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Les as des bons plans » (inédit)

Limiter le gaspillage, préserver le pouvoir d’achat, faire des économies… En temps de crise, certains Français redoublent d’ingéniosité pour garder la tête hors de l’eau. Application anti-inflation, alimentation à prix réduit, concept de vide-grenier exporté ou filière de construction durable : qui sont ces entrepreneurs qui transforment la crise en tremplin ?

À la pointe de la Bretagne, Karim Vincent-Viry, ancien cadre de la grande distribution, rachète aux producteurs les fruits et légumes écartés à 40 % de leur valeur. Il lutte ainsi contre le gaspillage tout en proposant des produits abordables, et rêve désormais d’ouvrir 1000 supérettes dédiées à ces invendus. Pour cela, il doit réunir 3 millions d’euros.



À Nancy, les architectes Christelle Hopfner-Vuille et Émilie Lemoine ont créé une matériauthèque, un supermarché de matériaux de construction de seconde main. Leur objectif : démocratiser le réemploi dans le bâtiment, un secteur responsable de 46 millions de tonnes de déchets par an. Mais elles doivent d’abord vaincre les résistances du milieu.

À Nantes, Romain Chassagne a troqué l’immobilier pour la seconde main. Inspiré par un concept finlandais, il a fondé le vide-grenier permanent, un réseau de 60 franchises à travers la France. Prochaine étape : ouvrir une boutique à La Réunion, à 10 000 km.

Enfin, près de Paris, Siméon Simeonov, 19 ans et étudiant en informatique, développe une application pour comparer les prix en supermarché et redonner du souffle au pouvoir d’achat.

Quatre parcours, quatre défis, une même ambition : changer les habitudes pour bâtir un avenir plus solidaire et durable.

Et à 14h50 dans Grands Reportages « Viager : le renouveau » (rediffusion)

Le viager, longtemps jugé sulfureux, ne représente qu’1 % des ventes immobilières, mais séduit de plus en plus. Face à la baisse du pouvoir d’achat, aux retraites insuffisantes et à la difficulté d’acheter, vendeurs et acheteurs y voient une solution gagnant-gagnant. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ceux pour qui le viager est avant tout une histoire humaine.

Dans les Cévennes, Roseline, 73 ans, vit avec une petite retraite de 1 000 euros. Pour financer son rêve de liberté — un voyage en Grèce en camping-car — elle met en vente sa maison en viager. Reste à savoir à quel prix.

À Joinville-le-Pont, Michel tente de sauver la demeure familiale de 1 150 m², mais son entretien devient impossible. Il se résout à vendre en viager occupé, non sans exigences qui compliquent la transaction.

En Charente-Maritime, Denise, 74 ans, cherche depuis deux ans à vendre sa maison. Elle mise désormais sur Céline et Stanislas, un jeune couple séduit par un investissement sans emprunt. Si la vente aboutit, Denise pourra enfin financer les soins qu’elle repousse depuis longtemps.

Enfin, à Bron, Marc et Marie-Thérèse rêvent d’une maison de retraite à domicile. Ils se tournent vers une coopérative solidaire proposant un viager éthique avec accompagnement. Mais leur demande sera-t-elle acceptée ?

Autant d’histoires où le viager devient plus qu’une transaction : une façon de mieux vieillir, sans renoncer à ses rêves.