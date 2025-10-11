Tout le monde veut prendre sa place : jusqu’où ira Vincent ? (11 octobre)



Mais jusqu’où ira Vincent dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place » ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le Champion, professeur d’histoire-géographie, impressionne par ses connaissances et ses scores impressionnants sur les finales.











Aujourd’hui, Vincent a signé une 27ème victoire et il totalise 32.400 euros de gains. Il pourrait atteindre le cap des 30 victoires mardi midi ! Vincent réussira-t-il à suivre les pas de Joël pour se faire une place parmi les plus grands champions de « Tout le monde veut prendre sa place » ? Il semble en tout cas bien parti pour.

Tout le monde veut prendre sa place du 11 octobre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce samedi 11 octobre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv