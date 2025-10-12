Les mystères de l’amour du 12 octobre : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 8 saison 37 en avance)

Les mystères de l’amour du 12 octobre 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 8 de la saison 37 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 8 de la saison 37 intitulé « Entre ciel et mer ».


Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.

TMC


Les mystères de l’amour du 12 octobre 2025 – résumé de l’épisode 8 saison 37 « Entre ciel et mer »

Mégane commence à douter de la fidélité de son compagnon et se prépare à le confronter. De son côté, Ingrid se sert d’Étienne pour rendre Nicolas jaloux. À Love Island, Romain, un peintre, se sent irrésistiblement attiré par Hélène. Pendant ce temps, les garçons organisent l’enterrement de vie de garçon de Jimmy.

Les mystères de l’amour du 12 octobre – extrait vidéo de l’épisode

Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

