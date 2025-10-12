Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix : quel invité ce soir sur M6 ? (12 octobre 2025)



Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix du 12 octobre 2025 – Nouveau numéro inédit du 2020 d’Anne-Sophie Lapix ce dimanche soir sur M6. Un rendez-vous hebdomadaire avec une interview exclusive d’une dizaine de minutes d’une personnalité marquante de la semaine. Qui reçoit-elle cette semaine ? On vous dit tout.





A suivre dès 20h20 sur M6 mais aussi sur M6+







Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix du 12 octobre 2025 : Raphaël Glucksmann

Fidèle à son style à la fois incisif et élégant, la journaliste recevra cette semaine Raphaël Glucksmann, essayiste, député européen et figure engagée du paysage politique français.

Dans ce face-à-face, Anne-Sophie Lapix abordera avec son invité les grands enjeux du moment : le climat politique et social, la place de la France en Europe, les défis démocratiques, mais aussi son engagement pour les droits humains et la transition écologique. L’occasion pour Raphaël Glucksmann de revenir sur ses récentes prises de position, son parcours, et sa vision d’un projet politique européen fondé sur la justice et la solidarité.



Avec 2020, M6 confirme sa volonté d’ancrer l’information dans le débat d’idées. En une vingtaine de minutes, l’émission propose une interview approfondie, loin du brouhaha des réseaux sociaux, où la réflexion prime sur la polémique.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui souhaitent comprendre les grands débats qui animent la société française, à travers le regard croisé d’une journaliste exigeante et d’un invité qui ne laisse jamais indifférent.

Le 2020 d’Anne-Sophie Lapix, rappel du principe

Anne-Sophie Lapix présente chaque dimanche soir une interview exclusive d’environ dix minutes avec une personnalité ayant marqué l’actualité. Les invités, issus de tous horizons — société, culture, sport, politique ou international — pourront être aussi bien des figures médiatiques que des anonymes ayant suscité l’attention.

En complément de la diffusion sur M6, l’entretien sera prolongé chaque semaine sur M6+ par une séquence bonus inédite.