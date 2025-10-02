N’oubliez pas les paroles du 2 octobre : Lucas passe un cap

N’oubliez pas les paroles du 2 octobre 2025, 10 victoires pour Lucas – Lucas a franchi la barre des 10 victoires ce jeudi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Il totalise désormais 27.000 euros de gains en 10 victoires.


N'oubliez pas les paroles du 2 octobre : Lucas passe un cap
Dans le détail ce jeudi soir, Lucas a remporté 1.000 euros de gains sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Il a également remporté un week-end gastronomique pour sa 10ème victoire.

N’oubliez pas les paroles du 2 octobre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

