N’oubliez pas les paroles du 2 octobre : Lucas passe un cap

N’oubliez pas les paroles du jeudi 2 octobre 2025, 10 victoires pour Lucas

Dans le détail ce jeudi soir, Lucas a remporté 1.000 euros de gains sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Il a également remporté un week-end gastronomique pour sa 10ème victoire.

N’oubliez pas les paroles du 2 octobre, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.