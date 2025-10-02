Un Si Grand Soleil du 3 octobre : Flore de retour, Elise retrouve Elodie (résumé épisode 1763 en avance)



Un si grand soleil du 3 octobre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1763 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 3 octobre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Elise repense à ses souvenirs avec Elodie. Au même moment, Thierry parle avec Yann de l’enquête. Il trouve qu’Elise n’est pas dans son assiette, Yann trouve ça normal puisqu’elle vient de se faire larguer…

Florent a reçu un appel de la juge pour enfants qui s’occupe de Pablo, elle veut les voir la semaine prochaine. Florent pense que ça va être tendu, Pablo s’énerve dès qu’on lui parle de vol. Cécile pense que c’est normal, il est accusé à tort. Elle ajoute que la juge peut décider de le renvoyer en centre fermé… Florent craint que ça gâche tout, Pablo est courageux et sur le bon chemin. Achille écoute leur conversation.



En voiture avec son père, Charlotte repense à ses conversations avec Achille au sujet de Pablo. Elle est ailleurs, Soan le remarque et lui demande si ça va…

Au lycée, Achille parle avec Alexis. Il lui parle des conséquences pour Pablo, ils n’ont pas de preuve que ça soit lui. Alexis est choqué de son revirement. Il pense que Pablo doit assumer.

Ludo avoue à Louis qu’ils sont dans le rouge, c’est la cata et c’est pas fini. Louis lui dit qu’avec Rémi, ils peuvent attendre pour leurs salaires. Mais Ludo refuse de ne pas les payer. Au même moment Flore fait son retour à la ferme. Elle dit qu’elle s’est vidée la tête, ça lui a fait un bien fou. Ludo veut qu’ils parlent d’eux, Flore lui dit qu’ils sont juste des potes qui ont couché ensemble.

Au lycée, Sabine voit Pablo et Hugo sortir du conseil de discipline. Hugo explique à Sabine que ça s’est mal passer.

A la ferme, Ludo retrouve Lavergne. Il n’apprécie pas ce qu’il a dit au journaliste. Mais Ludo lui parle des méga-bassines, il n’en veut pas. Ils se disputent, Lavergne lui dit d’oublier le syndicat pour les subventions.

Dans le tram, Charlotte et Noura parlent de Pablo, qui est viré définitivement. Noura a peur, d’autant qu’il doit revoir la juge la semaine prochaine. Achille écoute tout. Noura pleure, Charlotte la soutient.

Eve vient parler à Sabine et lui reproche de l’éviter. Sabine lui reproche de ne pas avoir soutenu Pablo, Eve dit qu’elle s’est abstenue lors du vote. Pour Sabine, c’est une façon de l’enfoncer. Elle reproche à tout le monde de ne pas l’avoir écouté et de l’avoir condamné.

Elodie reçoit un appel d’Elise, qui lui demande comment ça va. Elodie s’excuse pour les horreurs qu’elle lui a balancé. Elle lui propose une balade ce soir, Elise accepte.

Florent et Achille jouent au basket. Mais Achille n’est pas dedans… Il s’énerve. Florent lui demande ce qui se passe. Achille interroge Florent sur Pablo. Florent est convaincu qu’il est innocent mais il en peut pas le prouver. Il voit au visage d’Achille qu’il cache quelque chose mais il lui assure que ça va.

Sabine retrouve Hugo, Pablo est dans sa chambre et il est en colère. Il en veut à la terre entière et Hugo culpabilise ne rien avoir pu faire. Sabine lui dit qu’ils doivent continuer à se battre, il n’a rien fait et il faut que ça se sache. Hugo la remercie.

Flore est avec Bilal, elle lui parle de Ludo. Elle est en colère, Bilal comprend qu’elle est toujours amoureuse. Mais elle est blessée. Bilal pense que ça va être compliqué de vivre sous le même toit.

Elise est avec Elodie. Elles se promènent, Elise lui raconte qu’elle a giflé un prévenu.

Thierry retrouve avec Yann avec les résultats de la perquisition… Ils annoncent à Becker que l’adn d’Elise a été retrouvé chez les Prevost alors qu’elle leur a assuré n’y être jamais allée !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.