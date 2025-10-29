« S.W.A.T. » du 29 octobre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



Publicité





« S.W.A.T. » du 29 octobre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







Publicité





« S.W.A.T. » du 29 octobre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« L’homme qui valait un million » : Lors d’une visite à son père incarcéré, Gamble découvre qu’une prime d’un million de dollars est offerte à quiconque abattra un membre de la 20e brigade. Au même moment, Trae, un jeune homme attiré par cette somme, se rend armé chez Hondo. Ce dernier parvient à le neutraliser, mais comprend rapidement que la totalité des criminels de la ville s’est lancée à sa poursuite dans l’espoir de toucher la récompense. Pour mettre fin à cette menace, Hondo doit retrouver l’instigateur du contrat : un certain Spoke. Par ailleurs, Powell reçoit un appel du contrôleur judiciaire de Denise, l’amie de Gamble, dont il est sans nouvelles. Inquiète, elle se rend sur le lieu de travail de Denise et la découvre inconsciente. Les tests révèlent la présence de stupéfiants, en violation des conditions de sa liberté conditionnelle. Pourtant, malgré ces résultats accablants, Denise affirme avec véhémence ne pas avoir rechuté.

« Argent facile » : Hondo et son équipe sont appelés à intervenir lors d’une prise d’otages orchestrée par un membre d’un gang de motards dominicains. Le groupe est à la recherche de plusieurs kilos de cocaïne disparus, initialement confiés par un cartel bolivien. Pendant ce temps, Hondo héberge son cousin Andre, en proie à des difficultés financières. Deacon tente d’aider une prostituée à changer de vie, tandis que Miko poursuit sa liaison secrète avec Nicole — une relation qui ne tarde pas à lui causer des ennuis.



Publicité





Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)