« Nos Terres Inconnues » du 29 octobre : ce soir direction le Luberon avec Michaël Jérémiasz

« Nos Terres Inconnues » du 29 octobre 2025 – Ce soir sur France 3, direction le Luberon avec Michaël Jérémiasz dans un numéro inédit de « Nos Terres Inconnues ».





A découvrir dès 21h10 sur France 3 ou sur France.TV pour le replay.







« Nos Terres Inconnues » du 29 octobre 2025 : au programme ce soir

Un nouveau chapitre s’ouvre pour « Nos terres inconnues » ! C’est désormais l’aventurier québécois Samuel Ostiguy qui prend la route à la rencontre des régions françaises.

Pour cette première escapade, il embarque dans son van le champion de tennis paralympique Michaël Jérémiasz. Ensemble, ils partent explorer un Luberon méconnu et hivernal, lorsque le mistral balaie les collines, plie les oliviers et que les villages perchés retrouvent leur calme, loin de l’agitation touristique.



Qui sont ces femmes et hommes passionnés qui font vivre cette Provence à l’année, engagés dans la préservation de leur terre et de tous ses habitants, humains comme non humains ?

Et comment Michaël Jérémiasz, sportif infatigable et militant pour les droits des personnes en situation de handicap, va-t-il réagir face à ces personnalités authentiques, résilientes et profondément attachées à leur territoire ?

Toujours fidèle à l’esprit de « Rendez-vous en terre inconnue », l’émission célèbre les mêmes valeurs : le partage, l’émotion, la bienveillance et la beauté grandiose de la nature.