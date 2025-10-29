Audiences 28 octobre 2025 : « La France a un incroyable talent » leader devant « Les secrets du paquebot »

Audiences 28 octobre 2025 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec l’épisode 3 de la saison 20 de « La France a un incroyable talent », qui a intéressé 2,91 million de téléspectateurs een moyenne pour 15,6% de pda. C’est une nouvelle fois en hausse sur une semaine.


C’est devant France 3 avec une rediffusion de « Les secrets du paquebot », qui a captivé 2,83 millions de téléspectateurs pour 15,6% de pda.

© Thomas BRAUT / M6


Audiences 28 octobre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la rediffusion du film « Harry Potter et la chambre des secrets », qui a captivé 2,57 millions de téléspectateurs pour 17,2% de pda.

W9 est 4ème avec un match de Ligue des Champions féminine, France / Allemagne, qui a rassemblé 1,27 million de téléspectateurs pour 7,2% de pda.


France 2 suit avec le documentaire « Sur la terre des dinosaures », qui a été suivi hier soir par 1,23 million de téléspectateurs pour 6,8% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

