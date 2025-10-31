Star Academy : voir ou revoir Ambre et Kendji aux NRJ Music Awards (VIDÉO)



C’est un moment magique qu’Ambre n’oubliera sans doute jamais. Ce soir, lors de la cérémonie des NRJ Music Awards 2025, la jeune académicienne de la Star Academy a eu la chance de partager la scène du Palais des Festivals de Cannes avec Kendji Girac.











Ensemble, ils ont interprété “Vivo per lei”, un duo d’une grande intensité qui a conquis le public. Ambre, visiblement émue, a prouvé une nouvelle fois toute l’étendue de sa voix et de sa sensibilité artistique.

Ce duo exceptionnel n’est pas le fruit du hasard : Kendji a personnellement choisi Ambre à l’issue d’une audition organisée lundi dernier au château de Dammarie-les-Lys. Plusieurs académiciens avaient tenté leur chance, mais c’est Ambre qui a su toucher le chanteur avec son timbre unique et son interprétation pleine d’émotion.

Sur les réseaux sociaux, les internautes saluent déjà la prestation du binôme, qualifiant ce moment de “magique” et “inoubliable”. Une belle exposition pour Ambre, qui continue de marquer cette saison de la Star Academy 2025 par son talent et sa personnalité rayonnante.



🎥 Découvrez la vidéo du duo d’Ambre et Kendji Girac aux NRJ Music Awards