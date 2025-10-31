Un Si Grand Soleil du 3 novembre : la police arrête Muriel et Boris ! (résumé épisode 1784 en avance)



Un si grand soleil du 3 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1784 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 3 novembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alex est avec Manu, qui a encore dormi à la maison. Manu est mal à l’idée qu’Eve soit seule et malheureuse, Alex lui dit que c’est son choix et il doit patienter. Il pense qu’ils vont pouvoir avancer quand ils auront choper le meurtrier d’Eliott et ça sera pas long ! Manu comprend qu’il sait quelque chose, il veut savoir. Alex lui parle du faux passeport pour Toma… Il pense que Muriel a du vouloir s’expliquer avec lui et ça a mal tourné. Il lui dit de ne surtout rien dire.

Emma raccroche avec le garagiste, sa voiture est bonne pour la casse. Elle compte se remettre au vélo. Lucas pense qu’il vaut mieux utiliser leurs économies pour en racheter une. Emma pense que ce n’est pas raisonnable, elle peut se mettre au vélo et ils avaient prévu des vacances. Il lui assure qu’ils peuvent juste faire un road-trip. Elle valide.



Alix regarde les photos de Lucas enfant quand Ulysse la rejoint. Il lui demande si ça va, elle l’envoie balader… Il fait remarquer qu’elle passe ses nerfs sur lui.

Alex est avec le juge, il lui montre les photos de Muller et Nathalie Gimenez. Il comprend que Gimenez a repris le trafic de son mari et ça a pu mal tourner avec Eliott. Alex parle de l’autre piste avec le faux passeport de Toma. Il pense que Muriel a pu déraper. Laplace pense que Muriel a un sérieux mobile, Alex demande l’autorisation de regarder ses fadettes. Il lui donne son feu vert mais lui dit de ne pas écarter la piste de Gimenez.

Eve est de retour au lycée. Sabine la prend dans ses bras en salle des profs, Sohan pense que c’est un peu rapide. Eve a peur de s’effondrer devant ses élèves mais elle va faire cours. Sabine lui conseille un ds, Sohan un film.

Chez L Cosmétiques, Bertier décide de parler à Muriel. Il lui présente ses condoléances et lui parle de la nervosité de Boris… Elle lui dit qu’il va se calmer, il accuse le coup.

Alex appelle Eve pour qu’elle vienne au commissariat tout de suite. Elle lui dit qu’elle a une heure de cours, elle vient juste après.

Alix est aux Sauvages, elle interoge Emma sur Lucas. Elle lui dit qu’il a commencé un job de magasinier, ça se passe bien. Alix est contente et lui dit de lui passer le bonjour de sa part. Elle espère qu’il lui pardonnera un jour mais Emma est honnête : elle n’est pas sure que ça arrivera. Alix s’en va, Emma file voir sa mère.

Lucas travaille chez L Cosmétiques, Enric lui explique pour l’inventaire. Enric trouve qu’il bosse bien, il lui annonce qu’il est embauché sans attendre la fin de sa période d’essai ! Lucas le remercie et lui dit qu’il est ok pour des heures supp.

Nathalie Lopez est face à une femme qui lui dit qu’elle a plusieurs mois de retard de loyers. Emma arrive et entend tout. Emma demande ce qui se passe, la femme annonce à Nathalie qu’elle va être expulsée. Elle a un an de retard de loyers, 6000 euros. Emma propose de payer 2000 euros pour bloquer la procédure. Elle demande le rib et fait le virement tout de suite.

Alex interroge Emma sur Eliott et les jours précédents sa mort. Il lui demande s’il comptait partir en Afrique. Eve n’est au courant de rien et ne comprend pas. Elle croise Manu en partant, il lui propose de marcher un peu et elle accepte. Elle essaie d’en savoir plus, Manu dit qu’il ne sait pas. Eve lui reparle de sa promesse, Manu s’excuse et lui dit qu’il l’aime. Elle dit qu’elle n’est pas prête et s’en va.

Emma demande à sa mère pourquoi elle ne lui a pas parlé de sa situation. Nathalie dit qu’elle n’arrive pas à retrouver du travail. Emma lui dit que c’est une mauvaise passe, elle va l’aider. Mais Nathalie n’a pas le moral.

Alex annonce à Elise qu’ils ont reçu les fadettes et le bornage de Muriel : elle était là où on a retrouvé Eliott mort !

Lucas cuisine quand Emma rentre. Il lui annonce son embauche et il a trouvé 2 voitures chouettes et pas chers. Mais Emma explique que pour la voiture c’est plus possible, elle a donné toutes ses économies à sa mère qui est en galère. Il comprend.

Muriel demande à Boris de prendre sur lui au travail, ils n’ont pas le choix. La police débarque : Alex et Elise arrêtent Boris et Muriel, ils sont placés en garde à vue pour le meurtre d’Eliott et sont placés en garde à vue. Ils vont appeler Eve pour qu’elle vienne récupérer Toma. Ils sont emmenés menottés, Elise reste avec Toma.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.