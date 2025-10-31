NRJ Music Awards 2025 : Ed Sheeran, Héléna, Pierre Garnier, le palmarès complet (+ replay 31 octobre)

Par

NRJ Music Awards 2025 tout le palmarès – C’est ce soir qu’avait lieu la cérémonie des NRJ Music Awards 2025, au Palais des Festivals à Cannes. Un évènement retransmis simultanément sur TF1 et NRJ avec Nikos Aliagas en maître de cérémonie.


Capture TF1


Au cours de la soirée, Ed Sheeran a remporté deux trophées alors les anciens de la Star Academy ont littéralement tout raflé : Pierre Garnier a été sacré Artiste Masculin Francophone, Héléna Artiste Féminine Francophone et Chanson Francophone pour « Mauvais garçon », Julien Lieb Révélation Masculine Francophone, Marine Révélation Féminine Francophone, ou encore Lénie qui a remporté le NMA du Duo Francophone pour son duo avec Jungeli.

NRJ MUSIC AWARDS 2025 le palmarès complet

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE : Héléna
ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE : Pierre Garnier
RÉVÉLATION FÉMININE FRANCOPHONE : Marine
RÉVÉLATION MASCULINE FRANCOPHONE : Julien Lieb
CHANSON FRANCOPHONE DE L’ANNÉE : Héléna – “Mauvais Garçon”
COLLAB / DUO FRANCOPHONE : Jungeli et Lenie « À Tes Côtés »
ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL : Ed Sheeran
ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE : Lady Gaga
RÉVÉLATION INTERNATIONALE : Alex Warren
HIT INTERNATIONAL : Ed Sheeran « Azizam »
DJ : David Guetta
CONCERT FRANCOPHONE : Gims
NRJ MUSIC AWARDS D’HONNEUR : GIMS, VANESSA PARADIS

Catégories dont les résultats n’ont pas été donnés durant la cérémonie :


SOCIAL HIT : KPop Demon Hunters – Golden (David Guetta Remix)
COLLAB / DUO INTERNATIONAL : Rosé & Bruno Mars – APT.

NRJ Music Awards 2025, le replay du 31 octobre

Et si vous avez manqué la cérémonie ce soir sur TF1, cession de rattrapage possible en replay sur TF1+.

