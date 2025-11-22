Audiences 21 novembre 2025 : « Astrid et Raphaëlle » toujours devant la Star Academy



Audiences 21 novembre 2025 – C’est France 2 est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un épisode inédit de « Astrid, Raphaëlle », qui a captivé 4,06 millions de téléspectateurs pour 21% de pda.





C’est devant TF1 avec le 6ème prime de la nouvelle saison de la Star Academy, qui a réuni 2,96 millions de téléspectateurs pour 15,9%.







Audiences 21 novembre 2025 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec sa soirée inédite « Serge Lama, le dernier rappel », qui a intéressé 1,87 million de téléspectateurs pour 11,2% de pda.

M6 suit avec l’épisode 3 de la nouvelle saison de « Pékin Express : la route des glaces », suivi par 1,42 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie