Echappées Belles du 22 novembre : direction la Guadeloupe ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 22 novembre 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 22 novembre 2025, à 21h – « De la Guadeloupe à Saint-Martin » (rediffusion)

Comment l’île de Saint-Martin et l’archipel de la Guadeloupe sont-ils parvenus à préserver leur nature luxuriante, et comment celle-ci est-elle devenue un véritable atout pour ces territoires ? Sabine Quindou débute son voyage à bord d’un voilier de 12 mètres, mené par le skipper guadeloupéen Rodolphe Sepho. Leur traversée les mène jusqu’à l’îlet du Gosier…

Sujets : les aventuriers de la Guadeloupe/Le Gwoka se réinvente/Le secret de jouvence/Une jeunesse de retour/Les bienfaits de l’eau soufrée/Saint-Martin, une île internationale.



Echappées Belles du 16 novembre à 22h35 – « Québec, un voyage en partage » (rediffusion)

Dans l’Ouest québécois, l’été indien pare les forêts de teintes éclatantes qui confèrent aux paysages un charme singulier. Cette partie méconnue du Québec occupe pourtant une place centrale dans l’imaginaire collectif : on y évoque les coureurs des bois et leurs canots chargés de fourrures, les premiers colons défrichant des terres sauvages, l’enthousiasme des prospecteurs découvrant de l’or ou encore l’adresse des trappeurs. Au fil des régions traversées, ce voyage offre la rencontre d’aventuriers et de bâtisseurs contemporains, suivant les routes empruntées autrefois par Champlain et d’autres explorateurs. Pour ce périple allant de Montréal jusqu’à l’Outaouais, Ismaël Khelifa est accompagné d’Alexis Lopez, photographe, réalisateur et explorateur-aventurier.